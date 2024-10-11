Уряд дозволив власнику Vodafone Україна приватизувати ОГХК за 4 мільярди

ОГХК фото: укрінформ

Уряд 11 жовтня дозволив продати "Цемін Україна" з групи NEQSOL 100% акцій державної "Обʼєднаної гірничо-хімічної компанії".

Про це повідомив прем'єрміністр Денис Шмигаль.

"Переможець аукціону запропонував близько 4 млрд грн. Також він буде зобов’язаний інвестувати щонайменше 400 млн грн у технічну модернізацію підприємства", - зазначив Шмигаль.

Компанія "Цемін Україна", яка належить азербайджанському бізнесмену Насібу Хасанову, стала єдиним учасником аукціону з приватизації АТ "Обʼєднана гірничо-хімічна компанія". Вона і виграла аукціон.

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Пропозиція склала 3,94 млрд грн. Стартовою була ціна у 3,90 млрд грн.

Згідно з затвердженими умовами продажу, покупець зобов’язаний зберегти основні види діяльності підприємства, інвестувати у технічне переобладнання та модернізацію не менше 400 млн грн. А також — сплатити борги із заробітної плати та перед бюджетом і погасити прострочену кредиторську заборгованість.

АТ "ОГХК" — найбільше в Україні підприємство з видобування та збагачення концентратів титанових руд. До складу компанії входять Вільногірський гірничо-металургійний комбінат в Дніпропетровській області та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат в Житомирській області.

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Хасанов – власник холдингу NEQSOL, куди входить, зокрема, Vodafone Україна.

Це другий лот великої приватизації, який ФДМУ виставив на продаж. Першим був готель "Україна".