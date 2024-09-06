Новини 6 вересня: Telegram буде модерувати приватні чати, перемовини щодо транзиту газу РФ

Про кредитний рейтинг. Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings після завершення реструктуризації боргу за єврооблігаціями підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в місцевій валюті (LTLC) до "CCC+" з "CCC-" і підтвердило довгостроковий РДЕ в іноземній валюті на рівні "RD" (обмежений дефолт).

Про Telegram. Telegram змінює правила, щоб дозволити модерацію приватних чатів після арешту генерального директора Павла Дурова.

Про світло зимою. Україна пройде зиму в нормальному режимі електрозабезпечення за відсутності нових важких ударів РФ по енергетиці.

Про транзит російського газу. Президент Азербайджану Ільхам Алієв висловив упевненість у результаті переговорів між Росією та Україною, щоб забезпечити продовження постачання російського газу через Україну до кількох європейських країн.

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Про обстріли. Росія вже готує нові ракетні та дронові атаки по енергетиці України.

Про світло. У суботу 7 вересня обмеження світла не заплановані.

Про "Укрбуд". Кабінет міністрів ухвалив рішення включити 100% акцій "Будівельної компанії "Укрбуд" до переліку об'єктів великої приватизації.

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Ексклюзиви ЕП:

Росія легалізувала криптовалюти. Чи допоможе це обійти західні санкції?



Санкції ускладнили Кремлю можливість проведення торговельних операцій з Китаєм. Тому росіяни вирішили розраховуватись криптовалютою. Що це змінить?