Новини 18 вересня: приватизація готелю "Україна", пів трильйона на оборону
Про видатки на оборону. Парламент прийняв в цілому законопроєкт #11417 щодо збільшення бюджету 2024 року на 500 млрд грн на військові потреби.
Про готель "Україна". Фонд державного майна в 18 вересня провів аукціон з приватизації готелю "Україна" в центрі Києва. Переможцем торгів стало ТОВ "Ола Файн" Максима Кріппи.
Про російську нафту. Російські компанії збільшили страхування нафтових вантажів до Індії до 60%, що дозволяє продавати нафту вище цінової стелі країн G7 у 60 доларів.
Про борг "Газпрому". Щонайменше 19 компаній з 11 європейських країн подали позови проти "Газпрому" через порушення газових контрактів, а їх загальна сума досягла 18,6 мільярда євро, або 20,6 мільярда доларів.
Про МХП. Саудівська інвестиційна компанія SALIC, дочірня структура Державного інвестиційного фонду Саудівської Аравії, придбала частину українського агрохолдингу "Миронівський хлібопродукт" (МХП).
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