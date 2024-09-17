Новини 17 вересня: Рада підтримує підвищення податків, масштабні перевірки харчування ЗСУ

Про перевірки: Міноборони оголосило про масштабні перевірки організації харчування військових на північному, східному та південному напрямках.

Про податки: Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №11416-д про підвищення податків у першому читанні.

Після того, як Рада підтримала підвищення податків у першому читанні, бізнес України зазнав поразки в дискусії з урядом щодо цього питання, вважає співзасновник monobank Олег Гороховський.

Про митницю: Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт №6490-д про перезавантаження митниці.

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Про мобільний зв'язок: Найбільший оператор мобільного зв'язку "Київстар" у другому кварталі 2025 року планує збільшити час автономної роботи тільки до шести годин на 30% мережі.

Ексклюзив ЕП

Замість благодійності – у секонд-хенд. Куди потрапляють речі, які ви кидаєте в контейнери

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У Києві облаштовані сотні контейнерів для збору одягу нужденним. Чому лише 10% речей з них ідуть на благодійність?