Новини 13 вересня: атака на енергооб'єкти, проєкт держбюджету на 2025 рік, оподаткування посилок

Про атаку на енергооб’єкти. За минулу добу під ворожі обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура у Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Одеській, Сумській та Харківській областях.

Про проєкт держбюджету. Доходи держбюджету у 2025 році очікуються на рівні 2 трлн, видатки плануються на рівні 3,6 трлн.

Про оподаткування посилок. Депутати вже працюють над законопроєктом зі скасуванням митних пільг для міжнародних посилок.

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Про відключення світла. У суботу, 14 вересня, в Україні заходи обмеження електроенергії не прогнозуються.

Про відмову від газу РФ. Компанія Wien Energie GmbH, яка забезпечує енергією два мільйони людей у столиці Австрії та її околицях, заявила, що з 2025 року вперше за останні десятиліття, відмовиться від російського палива.

Про пенсійний вік в Китаї. Китай уперше з 1978 року підвищить пенсійний вік, щоб сповільнити скорочення робочої сили.

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Ексклюзиви ЕП:

Держава прагне оподатковувати посилки з Aliexpress і Temu. Що це змінить?

Через безмитне ввезення товарів український бюджет щороку недоотримує мільярди гривень, але скоро пільговий ліміт на 150 євро можуть переглянути.