Новини 11 вересня: відновлення повноцінного руху метро, побажання МВФ для України

Про київське метро: У четвер 12 вересня відновлять повноцінний рух поїздів між станціями "Героїв Дніпра" - "Теремки" синьої гілки метро Києва.

Про МВФ: Місія МВФ узгодила виділення Україні траншу у 1,1 млрд дол. Серед подальших умов – боротьба із ухиленням від сплати податків, відновлення діяльності незалежної наглядової ради "Укренерго" та аудит НАБУ.

Про ЄС та транзит газу: Залежність ЄС від російського газу скоротилася з 45% у 2021 році до 15% у 2023 році: Блок країн готовий до припинення транзиту газу РФ через Україну.

Про НБУ та міжнародну допомогу: Очікується, що міжнародні партнери нададуть пільгових кредитів і грантів ще на суму 13,5 мільярда доларів до кінця 2024 році та 31 млрд доларів у 2025 році.

Реклама:

Про аукціон: В Україні аукціон на частоти мобільного зв'язку в діапазоні 2100, 2300 і 2600 МГц призначено на 11 листопада 2024 року.

Про ВВП: МВФ прогнозує зростання ВВП України у 2024 році на рівні 3%, а інфляцію – у 9%.

Ексклюзиви ЕП

Реклама:

Колапс з квитками "Укрзалізниці": як влаштована система їх продажу

ЕП зібрала найпоширеніші запитання та проблеми, пов'язані з придбанням квитків на поїзди, і попросила "Укрзалізницю" відповісти на них.

Втримати гривнею. Як підняття зарплат вплинуло на відплив кадрів з держслужби

З початку 2024 року стартувала реформа оплати праці держслужбовців, завдяки якій у більшості з них доходи зросли і стали прозорішими. У структурах, де таке підвищення було максимальним, схоже, вдалося зупинити відплив кадрів.

Економічна правда