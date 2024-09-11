Ймовірність впровадження податків для банків дуже велика, хоча НБУ та Мінфін проти – нардеп

У законопроєкт про підвищення податків №11416-д хочуть додати пункт про оподаткування прибутків банків, але НБУ та Мінфін категорично проти цього.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Він заявив, що по цій ініціативі дуже складна ситуація, але за неї в дуже категоричній формі виступили депутати. Тому вірогідність, що податок врахують в доопрацьованій версії законопроєкту дуже велика.

Якщо у законопроєкт додадуть оподаткування банків, то, у разі його ухвалення парламентом, замість 30 млрд грн, він принесе бюджету 57 млрд у 2024 році, каже нардеп.

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Нагадаємо:

Верховна Рада провалила голосування у першому читанні за законопроєкт зі збільшення податків, які мали залучити 30 млрд гривень до бюджету.

Фінансовий комітет рекомендував скорочений урядовий законопроєкт з підвищення податків до першого читання у Верховній Раді.

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У новій версії податкового законопроєкту прибрали деякі пункти оподаткування і додали нові - 50% податку на прибуток для банків на 2024 рік та підвищення його до 25% для небанківських фінкомпаній.

Міністерство фінансів знизило очікування надходжень від законопроєкту №11416-д про підвищення податків зі 125 млрд грн до 57,5 млрд.

Врешті, в урядовому законопроєкті з підвищення податків знову скасували деякі норми: запланований ресурс у 125 мільярдів гривень зменшився у 4 рази - до 30 мільярдів.

Економічна правда.