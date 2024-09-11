Майже третина заводів легкових авто в ЄС працювала на пів потужності у 2023 році

Майже третина заводів легкових авто, які належать п'ятьом найбільшим автовиробникам ЄС, випустили менше половини автомобілів, які вони можуть виробляти.

Про це повідомляє Bloomberg.

Майже третина основних заводів з виробництва легкових автомобілів п'яти найбільших автовиробників Європи - BMW, Mercedes-Benz, Stellantis, Renault і VW - були недозавантажені в 2023 році, виробляючи менше половини автомобілів, які вони можуть виробляти.

Повідомляється, що закриття заводів посилить побоювання, що регіон після відставання від конкурентів зіткнеться із затяжним спадом.

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Щорічні продажі в Європі залишаються приблизно на 3 млн автомобілів нижче допандемічного рівня, залишаючи заводи незаповненими і ставлячи під загрозу тисячі робочих місць.

На автомобільну промисловість припадає понад 7% валового внутрішнього продукту Європейського Союзу та понад 13 млн робочих місць.

Неочікуване уповільнення попиту на електромобілі та посилення конкуренції на ключових експортних ринках - США та Китаю - означає, що виробники повинні знайти можливості для економії в Європі, щоб залишатися конкурентоспроможними.

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І після того, як Model Y компанії Tesla Inc. стала найбільш продаваною моделлю в регіоні минулого року, китайські виробники на чолі з компанією BYD Co. тепер агресивно просуваються в регіон.

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