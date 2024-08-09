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В суботу світло не планують вимикати

П'ятниця, 9 серпня 2024, 17:02 - Олексій Артемчук

У суботу 10 серпня не планується застосування графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"10 серпня відключення застосовуватись не будуть", - йдеться у повідомленні.

При зміні ситуації в енергосистемі енергетики повідомлять додатково.

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"Укренерго" закликає користуватись потужними електроприладами з 11:00 до 15:00.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка звільняє митні органи від необхідності надавати підтвердження сплати митних платежів, адже вони були перед цим скасовані.

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Покращення ситуації зі світлом стала можливою завдяки завершенню ремонтів на двох АЕС та зниженню температури.

В "Укренерго" попросили українців звикати до ощадливого енергоспоживання, особливо зранку і ввечері, і перенести його у день.

За умови відсутності нових обстрілів, наступні три місяці Україна можуть пройти у енергобалансі - з мінімальними обмеженнями світла.

електроенергія Укренерго
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Економічна правда
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