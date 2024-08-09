В суботу світло не планують вимикати
У суботу 10 серпня не планується застосування графіки погодинних відключень електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"10 серпня відключення застосовуватись не будуть", - йдеться у повідомленні.
При зміні ситуації в енергосистемі енергетики повідомлять додатково.
"Укренерго" закликає користуватись потужними електроприладами з 11:00 до 15:00.
Нагадаємо:
Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка звільняє митні органи від необхідності надавати підтвердження сплати митних платежів, адже вони були перед цим скасовані.
Покращення ситуації зі світлом стала можливою завдяки завершенню ремонтів на двох АЕС та зниженню температури.
В "Укренерго" попросили українців звикати до ощадливого енергоспоживання, особливо зранку і ввечері, і перенести його у день.
За умови відсутності нових обстрілів, наступні три місяці Україна можуть пройти у енергобалансі - з мінімальними обмеженнями світла.