Уряд продовжив спрощення ввозу енергетичних товарів

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка звільняє митні органи від необхідності надавати підтвердження сплати митних платежів, адже вони були перед цим скасовані.

Про це повідомляє Урядовий портал.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля уряд продовжив децентралізацію енергосистеми затвердивши постанову, яка прибирає непотрібні обмеження при ввезенні енергетичного обладнання.

"В Україні вже діє закон про те, що енергообладнання завозиться без мита й ПДВ. Зокрема, митним органам більше не потрібно буде надавати забезпечення сплати митних платежів", – зазначив Шмигаль.

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Він також додав, що спрощення процедури необхідне, аби потрібне для української енергетики обладнання максимально швидко, без жодних затримок та додаткових платежів завозилося в Україну.

Водночас Шмигаль поінформував, що уряд ухвалив рішення про активізацію програми встановлення альтернативної енергетики в адмінбудівлях, лікарнях та школах.

"Мова насамперед про сонячні панелі на дахах, а також встановлення установок зберігання енергії. Це завдання як для міністерств, так і для всіх місцевих керівників. Маємо вийти на рівень, коли максимальна кількість лікарень, адмінбудівель та шкіл є автономними", – пояснив він.

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Нагадаємо:

Обладнання для вітрових електростанцій не увійшло до списку пільгового імпорту, який ухвалила Верховна Рада.

Верховна Рада проголосувала за звільнення від мита та ПДВ обладнання для енергетики, яке ввозиться в Україну.