Ввечері четверга енергетики обмежать споживання електроенергії для бізнесу
У четвер енергетики застосовуватимуть 1 чергу відключень електроенергії для промисловості та бізнесу з 17:00 до 22:00.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"8 серпня з 17:00 до 22:00 будуть застосовані обмеження споживання для промисловості та бізнесу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що буде задіяна одна черга графіка обмеження потужності.
Водночас споживання населення, критичної інфраструктури та об’єктів оборонної промисловості обмежуватись не буде.
Причини застосування обмежень:
- дефіцит потужності в системі, спричинений російськими атаками;
- високий рівень споживання електроенергії через підвищення температури повітря до +30С на півдні та сході країни.
Енергетики попросили раціонально споживати електроенергію з 16:00 до 23:00.
Нагадаємо:
Покращення ситуації зі світлом стала можливою завдяки завершенню ремонтів на двох АЕС та зниженню температури.
В "Укренерго" попросили українців звикати до ощадливого енергоспоживання, особливо зранку і ввечері, і перенести його у день.
За умови відсутності нових обстрілів, наступні три місяці Україна можуть пройти у енергобалансі - з мінімальними обмеженнями світла.
Вівторок 30 липня є першим днем липня, коли немає відключень електроенергії, і за умови відсутності ворожих атак на енергооб'єкти таких днів у найближчі три місяці стане більше.
Економічна правда.