Ввечері четверга енергетики обмежать споживання електроенергії для бізнесу

У четвер енергетики застосовуватимуть 1 чергу відключень електроенергії для промисловості та бізнесу з 17:00 до 22:00.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"8 серпня з 17:00 до 22:00 будуть застосовані обмеження споживання для промисловості та бізнесу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що буде задіяна одна черга графіка обмеження потужності.

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Водночас споживання населення, критичної інфраструктури та об’єктів оборонної промисловості обмежуватись не буде.

Причини застосування обмежень:

дефіцит потужності в системі, спричинений російськими атаками;

високий рівень споживання електроенергії через підвищення температури повітря до +30С на півдні та сході країни.

Енергетики попросили раціонально споживати електроенергію з 16:00 до 23:00.

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Нагадаємо:

Покращення ситуації зі світлом стала можливою завдяки завершенню ремонтів на двох АЕС та зниженню температури.

В "Укренерго" попросили українців звикати до ощадливого енергоспоживання, особливо зранку і ввечері, і перенести його у день.

За умови відсутності нових обстрілів, наступні три місяці Україна можуть пройти у енергобалансі - з мінімальними обмеженнями світла.

Вівторок 30 липня є першим днем липня, коли немає відключень електроенергії, і за умови відсутності ворожих атак на енергооб'єкти таких днів у найближчі три місяці стане більше.

Економічна правда.