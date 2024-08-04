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У понеділок електроенергію вимикати не планують

Неділя, 4 серпня 2024, 17:26 - Володимир Тунік-Фриз

У понеділок 5 серпня не планується застосування графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Завтра 5 серпня заходи обмеження споживання застосовувати не будуть ", - йдеться у повідомленні.

При зміні ситуації в енергосистемі енергетики повідомлять додатково.

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"Укренерго" закликає користуватись потужними електроприладами з 11:00 до 15:00.

Нагадаємо:

Покращення ситуації зі світлом стала можливою завдяки завершенню ремонтів на двох АЕС та зниженню температури.

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В "Укренерго" попросили українців звикати до ощадливого енергоспоживання, особливо зранку і ввечері, і перенести його у день.

За умови відсутності нових обстрілів, наступні три місяці Україна можуть пройти у енергобалансі - з мінімальними обмеженнями світла.

Вівторок 30 липня є першим днем липня, коли немає відключень електроенергії, і за умови відсутності ворожих атак на енергооб'єкти таких днів у найближчі три місяці стане більше.

Економічна правда

електроенергія енергетика Укренерго
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