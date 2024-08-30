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Новини 10 серпня: можливе звільнення голови "Укренерго", збій у роботі monobank

П'ятниця, 30 серпня 2024, 21:00 - Віктор Волокіта

Про Кудрицького: Керівник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький найближчим часом може бути звільнений з посади.

Про monobank: У застосунку банку стався збій - деякі користувачі не могли авторизуватися в акаунт.

Про електроенергію: У суботу 31 серпня графіки відключення світла застосовуватимуть протягом доби.

Про "Одеський припортовий завод": Конкурс на постачання 242,5 млн кубометрів природного газу для "Одеського припортового заводу" (ОПЗ) виграла маловідома фірма ТОВ "Укрнафтогазбуріння", яка була зареєстрована рік тому.

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Нові акцизи на пальне, зміни на сайті "Укрзалізниці" та у програмі "єОселя": що зміниться з 1 вересня в Україні

У вересні 2024 року на українців чекає низка змін, зокрема в роботі "Укрзалізниці" – перевізник повноцінно переводить купівлю квитків на новий сайт. 

Також з 1 вересня в Україні збільшаться акцизи на пальне, що, своєю чергою, може вплинути на його вартість. 

Укренерго електроенергія
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Економічна правда
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