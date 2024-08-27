Директор ЦДЕ: Ситуація з електроенергією має покращитись протягом тижня
Ситуація з енергозабезпеченням в Україні після наймасштабнішої атаки РФ на енергетику країни 26 серпня має покращитися протягом тижня.
Так вважає директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, передає "Інтерфакс-Україна".
"Думаю, протягом тижня ситуація з енергозабезпеченням має суттєво покращитися. Через три-чотири дні це вже буде відчутно", - сказав він у коментарі "Енергореформі" у вівторок.
Директор ЦДЕ пояснив такі прогнози характером пошкоджень, що дає змогу фахівцям порівняно швидко відновити можливості енергосистеми.
Водночас він акцентував, що прогноз актуальний за відсутності нових пошкоджень енергооб'єктів.
"Поки що складно говорити, чи вдасться взагалі уникнути графіків відключень, але обмеження мають скоротитися в найближчій перспективі", - додав Харченко.
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