Директор ЦДЕ: Ситуація з електроенергією має покращитись протягом тижня

Ситуація з енергозабезпеченням в Україні після наймасштабнішої атаки РФ на енергетику країни 26 серпня має покращитися протягом тижня.

Так вважає директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Думаю, протягом тижня ситуація з енергозабезпеченням має суттєво покращитися. Через три-чотири дні це вже буде відчутно", - сказав він у коментарі "Енергореформі" у вівторок.

Директор ЦДЕ пояснив такі прогнози характером пошкоджень, що дає змогу фахівцям порівняно швидко відновити можливості енергосистеми.

Реклама:

Водночас він акцентував, що прогноз актуальний за відсутності нових пошкоджень енергооб'єктів.

"Поки що складно говорити, чи вдасться взагалі уникнути графіків відключень, але обмеження мають скоротитися в найближчій перспективі", - додав Харченко.

Нагадаємо:

Реклама:

Ракети й безпілотники під час атаки росіян по Україні 26 серпня цілили у Київську гідроелектростанцію.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що внаслідок атаки РФ по Україні є багато пошкоджень в енергетиці, але вже тривають ремонтні роботи.

"Укренерго" надало розпорядження ввести екстрені відключення світла.

У деяких районах Києва виникли перебої з енергопостачанням, столична влада каже, що це пов’язано з ситуацією в загальноукраїнській енергомережі.

Через складну ситуацію в енергосистемі, у Києві розгорнуть "Пункти незламності" по всьому місту.

Під прицілом ракетної атаки ворога опинилася енергетика, ситуація складна.