Ситуація в енергетиці складна - міністр Галущенко
Під прицілом ракетної атаки ворога опинилася енергетика, ситуація складна.
Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.
"Ситуація складна, наслідки атак уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією", - повідомив він.
За його словами, під прицілом ракетних атак ворога опинилася енергетика.
Раніше, оператор системи передачі "Укренерго" терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії.
Нагадаємо:
"Укренерго" надало розпорядження ввести екстрені відключення світла.
У деяких районах Києва виникли перебої з енергопостачанням, столична влада каже, що це пов’язано з ситуацією в загальноукраїнській енергомережі.
Через складну ситуацію в енергосистемі, у Києві розгорнуть "Пункти незламності" по всьому місту.
Економічна правда.