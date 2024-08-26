Ситуація в енергетиці складна - міністр Галущенко

Під прицілом ракетної атаки ворога опинилася енергетика, ситуація складна.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Ситуація складна, наслідки атак уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією", - повідомив він.

За його словами, під прицілом ракетних атак ворога опинилася енергетика.

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Раніше, оператор системи передачі "Укренерго" терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії.

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"Укренерго" надало розпорядження ввести екстрені відключення світла.

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У деяких районах Києва виникли перебої з енергопостачанням, столична влада каже, що це пов’язано з ситуацією в загальноукраїнській енергомережі.

Через складну ситуацію в енергосистемі, у Києві розгорнуть "Пункти незламності" по всьому місту.

Економічна правда.