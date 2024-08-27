Міненерго: відключення світла продовжаться до стабілізації енергосистеми

Відключення світла триватимуть, доки не вдасться стабілізувати роботу енергосистеми, ситуація складна, але контрольована.

Про це повідомила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.

"Сьогодні будуть діяти графіки планових відключень, допоки нам не вдасться стабілізувати роботу енергосистеми", - заявила вона.

За її словами, зараз тільки відбувається оцінка пошкоджень на всіх об'єктах, і там, де це можливо, енергетики вже приступили до ремонтних робіт.

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Однак, вона оцінює ситуацію в енергетиці як складну, але контрольовану.

Нагадаємо:

Ракети й безпілотники під час атаки росіян по Україні 26 серпня цілили у Київську гідроелектростанцію.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що внаслідок атаки РФ по Україні є багато пошкоджень в енергетиці, але вже тривають ремонтні роботи.

"Укренерго" надало розпорядження ввести екстрені відключення світла.

У деяких районах Києва виникли перебої з енергопостачанням, столична влада каже, що це пов’язано з ситуацією в загальноукраїнській енергомережі.

Через складну ситуацію в енергосистемі, у Києві розгорнуть "Пункти незламності" по всьому місту.

Під прицілом ракетної атаки ворога опинилася енергетика, ситуація складна.

Економічна правда.