Новини 22 серпня: коли запустять синю гілку метро Києва, створення держоператора сільгоспземель

Про митницю. Верховна Рада ухвалила закон №10411, який вносить зміни до Митного кодексу щодо імплементації деяких положень з митних законів Європейського Союзу.

Про метро Києва. Відновлювальні роботи на перегоні між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" перебувають на завершальному етапі, поновити рух поїздів планують на початку осені.

Про держоператора сільгоспземель. Фонд державного майна України завершив процес корпоратизації ДП "Фонд аграрних інвестицій", створивши на його основі ТОВ "Державний земельний банк".

Про графіки світла. У п'ятницю 23 серпня застосування графіків відключень світла не прогнозується.

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Про санкції. Мін'юст подав санкційний позов до ВАКС проти В'ячеслава Заневського – колишнього охоронця Януковича та власника ТОВ "Амстел-Скі", що управляє готелем AmstelSki у Буковелі.

Ексклюзиви ЕП:

Занадто пізно схаменулись: як Японія програла гонку на ринку електрокарів



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Японський автопром так довго перебував у статусі лідера, що не помітив, як менш популярні, але технологічно розвинені компанії захопили ринок електромобілів. Чи вдасться японцям отримати бодай якусь його частку?