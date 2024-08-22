Всі розділи
Укр / Рус

П'ятница мине без відключень світла - "Укренерго"

Четвер, 22 серпня 2024, 17:34 - Артур Крижний

У п'ятницю 23 серпня застосування графіків відключень світла не прогнозується.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"23 серпня застосування відключень не прогнозується" - йдеться у повідомленні.

При зміні ситуації буде повідомлено додатково.

Реклама:

Енергетики попросили ощадливо споживати електроенергію.

Читайте також: Графіки повертаються: чому знову почали вимикати світло та скільки це триватиме?

Економічна правда.

Реклама:
енергетика електроенергія Україна
Реклама:
Матеріали за темою
Уряд виділив майже пів мільярда на енергообладнання для двох населених пунктів 21 серпня 2024, 20:07
У четвер застосування графіків відключення світла не прогнозують 21 серпня 2024, 17:32
Очільник "Укренерго" став заступником голови Ради з відновлення "Охматдиту" 21 серпня 2024, 15:59
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті