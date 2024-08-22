П'ятница мине без відключень світла - "Укренерго"
Четвер, 22 серпня 2024, 17:34 -
У п'ятницю 23 серпня застосування графіків відключень світла не прогнозується.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"23 серпня застосування відключень не прогнозується" - йдеться у повідомленні.
При зміні ситуації буде повідомлено додатково.
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Економічна правда.
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