Фонд держмайна завершив створення першого держоператора сільгоспземель

Фонд державного майна України завершив процес корпоратизації ДП "Фонд аграрних інвестицій", створивши на його основі ТОВ "Державний земельний банк".

Про це повідомляє пресслужба Держмайна.

Як йдеться в повідомленні, це перший державний оператор земель сільськогосподарського призначення. Новостворене товариство на 100% належить державі. Це необхідний фінальний етап у реалізації проекту "Земельний банк" перед офіційним запуском перших онлайн-аукціонів з оренди державних земель.

"Ми пройшли значний шлях з реформування ринку державних земель. Від нормативно-правових змін і створення першого оператора "Земельного банку" до перереєстрації першого пулу земель і корпоратизації підприємства", - розповів голова Фонду державного майна України Віталій Коваль.

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"Механізм користування земельними ділянками кардинально змінюється. Замість 1% від нормативно-грошової оцінки за постійне користування, тепер орендна ставка складе 12%. Це збільшить надходження до бюджету щонайменше у 12 разів", - зазначив керівник ТОВ "Державний земельний банк" Ярослав Ярославський підкреслив економічні переваги.

Нагадаємо:

У державній власності залишається близько 800 тис гектарів землі і майже половина з них наразі знаходиться в розпорядженні Фонду державного майна.

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Фонд державного майна призначив на 6 вересня аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу "Білгород-Дністровський морський торговельний порт".