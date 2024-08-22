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Фонд держмайна завершив створення першого держоператора сільгоспземель

Четвер, 22 серпня 2024, 13:59 - Віктор Волокіта

Фонд державного майна України завершив процес корпоратизації ДП "Фонд аграрних інвестицій", створивши на його основі ТОВ "Державний земельний банк". 

Про це повідомляє пресслужба Держмайна. 

Як йдеться в повідомленні, це перший державний оператор земель сільськогосподарського призначення. Новостворене товариство на 100% належить державі. Це необхідний фінальний етап у реалізації проекту "Земельний банк" перед офіційним запуском перших онлайн-аукціонів з оренди державних земель.

"Ми пройшли значний шлях з реформування ринку державних земель. Від нормативно-правових змін і створення першого оператора "Земельного банку" до перереєстрації першого пулу земель і корпоратизації підприємства", - розповів голова Фонду державного майна України Віталій Коваль. 

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"Механізм користування земельними ділянками кардинально змінюється. Замість 1% від нормативно-грошової оцінки за постійне користування, тепер орендна ставка складе 12%. Це збільшить надходження до бюджету щонайменше у 12 разів", - зазначив керівник ТОВ "Державний земельний банк" Ярослав Ярославський підкреслив економічні переваги. 

Нагадаємо:

У державній власності залишається близько 800 тис гектарів землі і майже половина з них наразі знаходиться в розпорядженні Фонду державного майна.  

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Фонд державного майна призначив на 6 вересня аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу "Білгород-Дністровський морський торговельний порт". 

земля ФДМ
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