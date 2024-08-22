Рада впровадила європейські митні норми і наблизила до нового Митного кодексу

Верховна Рада ухвалила закон №10411, який вносить зміни до Митного кодексу щодо імплементації деяких положень з митних законів Європейського Союзу.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

За це рішення у другому читанні проголосували 293 нардепи.

За словами Железняка, ухвалення цього законопроєкту було одним із зобовʼязань України перед МВФ, Світовим банком та ЄС.

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Як повідомили у Державній митній службі, прийняті зміни є суттєвими за обсягом. Вони наближають Україну до повного застосування митного законодавства Європейського Союзу та фактично завершують впровадження основної частини митного права ЄС (EU acquis) у законодавство України. Наступними масштабними змінами до митного законодавства України буде вже прийняття нового Митного кодексу України, який повністю ґрунтуватиметься на Митному кодексі ЄС.

"Прийняття законопроєкту надасть можливість вітчизняному бізнесу адаптуватися до оновлених правил у сфері зовнішньоекономічної діяльності та здійснити "мʼякий" перехід від чинного до нового Митного кодексу України", повідомили в Держмитслужбі

Очікується, що запропоновані зміни наберуть чинності через 6 місяців після офіційного опублікування закону. За цей час Кабінет Міністрів України та Міністерство фінансів мають затвердити всі необхідні підзаконні акти.

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