Мін'юст хоче націоналізувати готельний комплекс у Буковелі ексохоронця Януковича
Мін'юст подав санкційний позов до ВАКС проти В'ячеслава Заневського – колишнього охоронця Януковича та власника ТОВ "Амстел-Скі", що управляє готелем AmstelSki у Буковелі.
Про це повідомила пресслужба Мінʼюсту.
Конкретно, санкція, про яку йдеться, передбачена пунктом 1 першої частини статті 4 закону України "Про санкції". Ця санкція передбачає стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі.
Якщо санкції будуть застосовані, це може призвести до арешту або конфіскації майна, зокрема готельного комплексу AmstelSki, яким управляє компанія Заневського.
Заневський, після початку повномасштабного вторгнення, організовував безпекові заходи при будівництві військово-логістичних інфраструктурних об’єктів на тимчасово окупованих територіях, зазначив Мінʼюст.
Йдеться, зокрема, про будівництво мосту через річку Кальміус у Маріуполі, який є частиною сухопутної дороги із Ростова-на-Дону в тимчасово окупований Крим.
Крім того, Заневський допомагав російським військовим у пошуку громадян України – військовослужбовців ЗСУ, учасників АТО та інших патріотично налаштованих громадян України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, йдеться у повідомленні Мінʼюсту.
Економічна правда