Мін'юст хоче націоналізувати готельний комплекс у Буковелі ексохоронця Януковича

Мін'юст подав санкційний позов до ВАКС проти В'ячеслава Заневського – колишнього охоронця Януковича та власника ТОВ "Амстел-Скі", що управляє готелем AmstelSki у Буковелі.

Про це повідомила пресслужба Мінʼюсту.

Конкретно, санкція, про яку йдеться, передбачена пунктом 1 першої частини статті 4 закону України "Про санкції". Ця санкція передбачає стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі.

Якщо санкції будуть застосовані, це може призвести до арешту або конфіскації майна, зокрема готельного комплексу AmstelSki, яким управляє компанія Заневського.

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Заневський, після початку повномасштабного вторгнення, організовував безпекові заходи при будівництві військово-логістичних інфраструктурних об’єктів на тимчасово окупованих територіях, зазначив Мінʼюст.



Йдеться, зокрема, про будівництво мосту через річку Кальміус у Маріуполі, який є частиною сухопутної дороги із Ростова-на-Дону в тимчасово окупований Крим.



Крім того, Заневський допомагав російським військовим у пошуку громадян України – військовослужбовців ЗСУ, учасників АТО та інших патріотично налаштованих громадян України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, йдеться у повідомленні Мінʼюсту.

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Економічна правда