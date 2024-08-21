Новини 21 серпня: повідомлення для Коломойського від БЕБ, МВФ про підвищення податків

Про підвищення податків: Голова місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Гевін Грей вважає, що готовність міжнародних партнерів України до продовження підтримки буде вищою із затвердженням анонсованого урядом податкового пакета.

Про Коломойського: Детективи Бюро економічної безпеки завершили досудове розслідування проти бізнесмена Ігоря Коломойського.

Про електроенергію: У четвер 22 серпня застосування графіків відключень світла не прогнозується.

Про "Укрпошту": Міністерство закордонних справ України залучило національного поштового оператора "Укрпошта" до доставки документів, насамперед закордонних паспортів, у закордонні дипломатичні установи України.

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Ексклюзиви ЕП

На початку було горнятко. Як ветеран з Хмельниччини виготовляє авторський посуд із глини

Ветеран російсько-української війни побудував гончарний бізнес і заробляє кошти на створення майстерні-резиденції із соціальною складовою.

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Хто з європейців найбільше приторговує з Росією

ЕП проаналізувала відкриті торгові дані і виявила, що деякі країни ЄС – "друзі України" – частково перенаправили торгівлю з Росією через Білорусь, на кордоні з якою в останні роки розбудована відповідна інфраструктура.