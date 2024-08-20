Новини 20 серпня: нові податки для таксистів та кур’єрів, "Національний кешбек" запрацює у вересні

Про що всі говорили сьогодні?

Про податки для таксистів та кур’єрів: Міністерство фінансів готує нові правила оподаткування для онлайн-сервісів Bolt, Uber, Uklon, Glovo: в уряді та Раді розглядаються два концепти майбутніх змін.

Про "Національний кешбек": Уряд ухвалив рішення про запуск "Національного кешбеку" з 2 вересня, який українці зможуть оформлювати через застосунок "Дія".

Про комісію перевірки виконання Ukraine Facility: В Україну прибула місія ЄС для моніторингу виконання індикаторів Плану України за програмою Ukraine Facility.

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Графік відключень: У середу 21 серпня графіки відключення світла застосовуватимуть з 16:00 до 24:00.

Ексклюзив ЕП

Графіки повертаються: чому знову почали вимикати світло та скільки це триватиме?

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Після трьох тижнів стабільного забезпечення населення електроенергією з 19 серпня в Україну повернулися графіки відключення світла.

Азійський оборонний тигр. Як Корея побудувала власну військову промисловість

Війна 1950-53-х років навчила південних корейців тому, що вони мають самі захищати свою державу. Схоже, що цей урок вони засвоїли.

Економічна правда.