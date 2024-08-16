Новини 16 серпня: благодійний фонд не віддає "Охматдиту" 378 млн, 100% бронювання для провайдерів

Про погіршення енергетичної ситуації. Україна наступного тижня може повернутися до застосування графіків відключень електроенергії через спекотну погоду і, як наслідок, зростання її споживання.

Про нові види санкцій. Кабінет міністрів 16 серпня схвалив законопроєкт, який пропонує запровадити в Україні нові види секторальних санкцій.

Про відновлення "Охматдиту". Благодійний фонд "Охматдит – здорове дитинство" відмовився переказувати 378 мільйонів на рахунок лікарні.

Про бронювання провайдерів. Інтернет-провайдери та мобільні оператори зможуть бронювати до 100% співробітників — уряд ухвалив зміни до постанови.

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Про Ukraine Facility. Міністерство економіки України запустило дашборд, створений для моніторингу процесу реалізації Плану України за програмою Ukraine Facility від ЄС.

Ексклюзив ЕП:

(Не) народні пенсії для народних обранців: як депутати виборюють собі спецпенсії

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Народні депутати хочуть підвищити пенсії для своїх колег-пенсіонерів. Якими аргументами вони керуються?

Економічна правда