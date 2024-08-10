Російський відеохостинг RuTube видалили з App Store

Відеохостинг RuTube, який російська влада просуває як заміну YouTube, зник із магазину застосунків App Store.

Про це повідомляє російська служба "Радіо Свобода".

У RuTube підтвердили, що його застосунок видалили з App Store.

"Це стало наслідком санкцій з боку американської компанії, внаслідок яких було ускладнено доступ користувачів до наших послуг через мобільний застосунок", - йдеться у заяві відеохостингу.

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Нагадаємо:

Раніше російська влада повідомила всіх найбільших операторів зв'язку в країні про уповільнення швидкості відтворення відео на YouTube до 128 кілобіт на секунду.

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Згодом російські користувачі Youtube почали скаржитися на повну зупинку відеохостингу.

Підконтрольна Кремлю корпорація VK почала розробку нового "національного месенджера", щоб замінити WhatsApp, який російська влада може заблокувати цієї осені.

У користувачів месенджера Signal з Росії виникли проблеми з роботою сервісу. Згодом Роскомнадзор оголосив про обмеження доступу на території Росії до Signal. Відомство пов'язало рішення з "порушенням вимог законодавства з протидії тероризму та екстремізму".

Економічна правда