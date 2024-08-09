У росіян проблеми з роботою месенджера Signal: росЗМІ пишуть про блокування

У користувачів месенджера Signal з Росії виникли проблеми з роботою сервісу.

Про це свідчать дані Downradar.

Повідомляється, що збій у роботі у російських користувачів Signal стався вранці 9 серпня. Він охопив різні регіони РФ, включно з Москвою. Про збої повідомляли і в Сибіру.

Журналісти росЗМІ припускають, що в Росії почали блокувати Signal. Офіційно влада РФ нічого не коментувала.

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Месенджер не відкривається без VPN або ввімкнення режиму обходу блокувань.

Зазначається, що Signal використовує протокол наскрізного шифрування всіх чатів. Це дозволяє захистити повідомлення від перехоплення операторами стільникового зв'язку та спецслужбами.

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Нагадаємо:

Російські користувачі Youtube почали скаржитися на повну зупинку відеохостингу.

Підконтрольна Кремлю корпорація VK почала розробку нового "національного месенджера", щоб замінити WhatsApp, який російська влада може заблокувати цієї осені.