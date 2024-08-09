В РФ збираються заблокувати WhatsApp   

Підконтрольна Кремлю корпорація VK почала розробку нового "національного месенджера", щоб замінити WhatsApp, який російська влада може заблокувати цієї осені.

Про це пише російське видання The Moscow Times з посиланням на "Верстку".

За словами джерел "Верстки", месенджер для росіян планують розробити на основі вже наявного "ТамТам" від Mail.Ru Group.

"Провели дослідження, як зробити норм месенджер, щоб він усе тягнув і міг зрівнятися з ватсапом. Ось вирішили за основу брати "ТамТам"", - пояснив один зі співрозмовників видання.

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Інше джерело уточнило, що спочатку керівництво VK розглядало "VK Мессенджер" як "єдиний православний месенджер", який замінить WhatsApp. Однак його показники виявилися занадто слабкими.

"ТамТам" у внутрішніх презентаціях VK відзначається як найкращий варіант, але з позначкою, що він потребує "точкових технічних поліпшень".

Термін доопрацювання месенджера оцінюється в один рік.

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