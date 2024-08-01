Новини 1 серпня: скандал на відбудові "Охматдиту", складне завдання для мобільних операторів 

Про "Охматдит": БО "Благодійний фонд "Охматдит" обрав маловідоме запорізьке ТОВ "Буд-технолоджі" переможцем тендеру на ремонт корпусу лікарні, який зазнав пошкоджень від ракетного обстрілу у липні.

З 14 учасників конкурсу це була третя за дороговизною пропозиція розміром 307 млн грн.

Десяток інших учасників запропонували виконати роботи значно дешевше – від 42 до 286 млн грн. Однак з жодним з них замовник перемовин не вів, ніяк не пояснюючи своє рішення.

Після того, як ця інформація викликала резонанс, міністерство охорони здоров'я звернулося до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок тендеру на ремонт корпусу лікарні "Охматдит".

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