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Китайський автогігант BYD шириться світом: У Туреччині може з'явитися черговий завод

П'ятниця, 5 липня 2024, 16:59 - Артур Крижний

Туреччина незабаром оприлюднить угоду з китайським виробником електромобілів BYD Co. про будівництво заводу вартістю 1 мільярд доларів на заході країни.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Очікується, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосить про угоду в понеділок під час церемонії в провінції Маніса, де буде побудований завод. 

Новий завод може дати BYD більш легкий доступ до Європейського Союзу, з яким Туреччина має угоду про митний союз. Цього тижня ЄС підвищив тарифи на імпорт китайських електромобілів до 48%.

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Існує також внутрішній ринок, який потрібно обслуговувати: минулого року в Туреччині, країні з майже 90-мільйонним населенням, на електромобілі припало 7,5% продажів автомобілів.

Водночас BYD, найбільш продаваний автомобільний бренд Китаю, відкрив у четвер свій перший завод з виробництва електромобілів у Таїланді. Компанія також будує завод у Бразилії і розглядає можливість будівництва ще одного в Мексиці.

Окрім заводу в Угорщині, компанія мало присутня в Європі. Відкриття нових заводів підкреслює не лише прагнення BYD бути ближче до великих ринків, але й застрахуватися від загрози тарифів.

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Нагадаємо:

Рішення щодо 38% тарифів прийнято після розслідування ЄС. Цей крок може скоротити імпорт електромобілів на чверть.

Пекін сподівався, що Європейський Союз перегляне тарифи на китайські електромобілі та припинить рух у "хибному напрямку", щоб захистити свою автомобільну промисловість від конкуренції.

Китайські автовиробники закликали уряд відповісти на рішення ЄС обмежити експорт китайських електромобілів шляхом підвищення тарифів на імпорт європейських автомобілів з бензиновим двигуном.

Деякі уряди країн ЄС вагаються чи підтримувати додаткові тарифи на електромобілі з КНР.

Економічна правда.

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