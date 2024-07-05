Китайський автогігант BYD шириться світом: У Туреччині може з'явитися черговий завод
Туреччина незабаром оприлюднить угоду з китайським виробником електромобілів BYD Co. про будівництво заводу вартістю 1 мільярд доларів на заході країни.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Очікується, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосить про угоду в понеділок під час церемонії в провінції Маніса, де буде побудований завод.
Новий завод може дати BYD більш легкий доступ до Європейського Союзу, з яким Туреччина має угоду про митний союз. Цього тижня ЄС підвищив тарифи на імпорт китайських електромобілів до 48%.
Існує також внутрішній ринок, який потрібно обслуговувати: минулого року в Туреччині, країні з майже 90-мільйонним населенням, на електромобілі припало 7,5% продажів автомобілів.
Водночас BYD, найбільш продаваний автомобільний бренд Китаю, відкрив у четвер свій перший завод з виробництва електромобілів у Таїланді. Компанія також будує завод у Бразилії і розглядає можливість будівництва ще одного в Мексиці.
Окрім заводу в Угорщині, компанія мало присутня в Європі. Відкриття нових заводів підкреслює не лише прагнення BYD бути ближче до великих ринків, але й застрахуватися від загрози тарифів.
Нагадаємо:
Рішення щодо 38% тарифів прийнято після розслідування ЄС. Цей крок може скоротити імпорт електромобілів на чверть.
Пекін сподівався, що Європейський Союз перегляне тарифи на китайські електромобілі та припинить рух у "хибному напрямку", щоб захистити свою автомобільну промисловість від конкуренції.
Китайські автовиробники закликали уряд відповісти на рішення ЄС обмежити експорт китайських електромобілів шляхом підвищення тарифів на імпорт європейських автомобілів з бензиновим двигуном.
Деякі уряди країн ЄС вагаються чи підтримувати додаткові тарифи на електромобілі з КНР.
Економічна правда.