США та ЄС посилили тиск на банк Raiffeisen через зв'язки з Росією

Тиск на Райффайзенбанк з метою послаблення його зв'язків з Росією зростає, як з боку США, так і з боку Європейського Центробанку.

Про це повідомляє агентство Reuters.



Райффайзен, як і Австрія, перебувають на передовій глобальних зусиль Сполучених Штатів, спрямованих на ізоляцію Росії посиленням санкцій проти банківської діяльності та перекриттям доступу до західних товарів.

Агентство Reuters поспілкувалося з більш ніж десятком осіб, включаючи високопосадовців, які брали участь у переговорах з регулюючими органами США, Австрії та Європи, а також із джерелами, які безпосередньо знайомі зі стратегією банку.

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Розмови свідчать, що компанія, як і раніше, перебуває під безпосереднім міжнародним тиском, який вимагає піти з Росії. І це попри припинення операції з купівлі частки в австрійській будівельній компанії Strabag, яка належала російському олігарху Олегу Дерипасці.

Загрозу Вашингтона покарати Raiffeisen не було відкликано, і він продовжує уважно стежити за банком, його відносинами з Росією та будь-якими потенційними порушеннями санкцій.

Вашингтон має право штрафувати банки, які порушують санкції, або від'єднати їх від доларової фінансової системи. Раніше, це вдарило по французькому банку BNP Paribas, коли у 2014 році було введено штраф у розмірі 9 мільярдів доларів за порушення санкцій США щодо Судану, Ірану та Куби.

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Загроза Міністерства фінансів США вибити ґрунт з-під ніг Raiffeisen продовжує викликати глибокий відгук у його керівництва. Такий крок буде "фатальним", частково тому, що великі корпорації, які використовують його для міжнародних платежів, підуть.

Влада США усвідомлює, які катастрофічні наслідки такий крок може мати для Raiffeisen, а також наскільки він може вплинути на фінансову систему в цілому, і діють обережно.

Саме тому Вашингтон хотів би, щоб європейські регулятори змусили банк послабити зв'язки з Росією, заявили два джерела, які безпосередньо знайомі з процесом.

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Нагадаємо:

Глава Raiffeisen Bank International (RBI) Йохан Штробль на початку травня заявив, що влітку 2024 року банківська група почне виконувати розпорядження Європейського центрального банку (ЄЦБ) про суттєве скорочення бізнесу в Росії.

15 травня повідомляли, що Raiffeisen Bank International отримав письмове попередження від Міністерства фінансів США про те, що його доступ до американської фінансової системи може бути обмежений через його операції з Росією.

Найбільші західні банки, які залишилися в Росії, сплатили Кремлю понад 800 млн євро податків у 2023 році, що в чотири рази більше, ніж до повномасштабного вторгнення, попри обіцянки мінімізувати свої російські ризики.

Економічна правда