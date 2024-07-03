УЗ інвестує сотні мільйонів євро у газову генерацію: скільки планує побудувати

"Укрзалізниця" інвестує €215 млн у газові електростанції загальною потужністю 250 МВт.

Про це йдеться у статті Forbes Ukraine.

"Укрзалізниця" планує побудувати у різних регіонах України газові електростанції загальною потужністю до 250 МВт. Орієнтовна вартість проєкту – €215 млн (це без витрат на будівництво", - пише видання.

Перші 10 МВт планують ввести в експлуатацію до початку зимового періоду.

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"Укрзалізниця" створює ТОВ "УЗ Енерго", оскільки УЗ найближчим часом побудує розподілену генерацію електроенергії. Вона забезпечуватиме потреби компанії та споживачів.

У середу 3 липня графіки відключень світла застосовуватимуть протягом усієї доби, більшу частину якої обмежуватимуть три черги відключень одночасно.

Ситуація з доступністю електроенергії полегшиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.

Якщо росіяни повністю припинять обстріли енергетики, то відновити генерацію до наступної весни та літа, щоб усунути дефіцит, цілком реалістично.

Економічна правда.