80% платежів у юанях повертаються назад до Росії - росЗМІ

Російським компаніям стало важко проводити транскордонні платежі у китайській валюті.

Про це пише російське видання "Комерсант".

За інформацією видання, зараз близько 80% платежів у юанях повертаються назад до РФ.

"Прямі перекази проходять дедалі гірше, тому клієнтам доводиться вдаватися до послуг посередників та закладати додаткові комісії під час угод.

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Ризики в транскордонних розрахунках визнаються учасниками ринку нині одними з найгостріших", - повідомляє "Комерсант".

За даними співрозмовників видання, китайська сторона поступово посилює вимоги з грудня 2023 року. Тоді президент США Джо Байден підписав указ, що дозволяє американському Мінфіну запроваджувати вторинні санкції проти кредитних організацій третіх країн за співпрацю з російськими підсанкційними компаніями та допомогу військово-промисловому комплексу (ВПК).



Після чергового посилення санкцій у червні, коли США включили до визначення ВПК РФ усіх підсанкційних осіб, у тому числі російські банки, на китайській стороні перекази стали зависати до кількох тижнів, після чого їх нерідко скасовують без пояснення причин, каже один із співрозмовників.

"За нашим досвідом банки нічого не запитують: гроші просто зависають на кореспондентських рахунках на 30-40 днів і повертаються назад", – каже керівний партнер консалтингової компанії "Сапожніков і партнери" Олексій Сапожніков.



За його словами, іноді товар прибуває в Росію, і китайський постачальник не може отримати свої гроші протягом п'яти-шести місяців. Однак нерідко постачання триває на умовах післяплати.

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Нагадаємо:

Банки в країнах, що торгують з Росією, дедалі частіше затримують або зривають платежі, остерігаючись вторинних санкцій.

Візит Володимира Путіна до Китаю минулого місяця допоміг забезпечити обидві країни платіжними альтернативами для обходу санкцій.

Після введення санкцій США Московська біржа фактично перетворилася на "обмінний пункт", де єдиною ключовою валютою став китайський юань.

Китайські покупці скрапленого газу вимагають знижок на вантажі з Росії навіть від компаній, не занесених до санкційних списків.

Китай з 1 липня посилив експортний контроль над продукцією, яка може використовуватися у військовій промисловості РФ та товарах подвійного призначення.

Російська "дочка" китайського Bank of China з 24 червня призупинила всі операції з банками РФ через американські санкції.