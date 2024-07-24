За тиждень в "Дії" забронювали понад 55 тисяч працівників критично важливих підприємств 

Електронне бронювання в "Дії" для критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби Сил оборони запущене тиждень тому дозволило забронювати понад 55 тисяч працівників.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Більш ніж 55 тисяч працівників критично важливих підприємств забронювали через "Дію" за тиждень.

Повідомляється, що сервіс усуває людський фактор та значно прискорює процес бронювання.

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Раніше інформація перевірялась тижнями вручну.

"Разом з Мінекономіки та Міноборони автоматизували всі можливі процеси та зробили сервіс прозорим і швидким. Зараз середній час на отримання електронного бронювання — 15 хвилин", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільше запитів надійшло з Київської області – 19 468.

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Нагадаємо:

У застосунку "Дія" завершено тестування та запущено нову послугу бронювання військовозобов'язаних. Тепер українці можуть оформити бронювання всього за годину, не виходячи з дому.

Мінцифри активно працює над електронним бронюванням на порталі "Дія" - планує на початку липня розпочати бета-тест.

Кабінет міністрів підтримав постанову щодо запуску електронного сервісу бронювання на порталі "Дія".

Повідомлялось, що процес бронювання працівника в "Дії" відбуватиметься протягом години з подачі відповідної заяви керівником.