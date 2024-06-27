Тестування е-бронювання в "Дії" заплановане на початок липня – Федоров

Мінцифри активно працює над електронним бронюванням на порталі "Дія" - планує на початку липня розпочати бета-тест.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, спершу сервіс буде доступний для підприємств, які є критично важливими для економіки країни.

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Нагадаємо:

Кабінет міністрів підтримав постанову щодо запуску електронного сервісу бронювання на порталі "Дія".

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Повідомлялось, що процес бронювання працівника в "Дії" відбуватиметься протягом години з подачі відповідної заяви керівником.

Економічна правда