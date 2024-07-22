За тиждень через "Дію" забронювали 34 тисячі працівників підприємств

Від запуску послуги бронювання в "Дії" керівники вітчизняних підприємств забронювали вже понад 34 тис. працівників.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Одним із найбільших запитів від бізнесу була цифровізація бронювання. Цей сервіс уже майже тиждень працює на порталі "Дія", за цей час керівники забронювали 34+ тисячі працівників", - йдеться в повідомленні.

За словами Федорова, рішення щодо бронювання працівника через застосунок ухвалюється протягом години.

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"Послуга літає, все швидко, зручно й прозоро, а рішення триває близько години", - підкреслив Федоров.

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Нагадаємо:

У застосунку "Дія" завершено тестування та запущено нову послугу бронювання військовозобов'язаних. Тепер українці можуть оформити бронювання всього за годину, не виходячи з дому.

Мінцифри активно працює над електронним бронюванням на порталі "Дія" - планує на початку липня розпочати бета-тест.

Кабінет міністрів підтримав постанову щодо запуску електронного сервісу бронювання на порталі "Дія".

Повідомлялось, що процес бронювання працівника в "Дії" відбуватиметься протягом години з подачі відповідної заяви керівником.

Економічна правда.