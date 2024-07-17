Енергетики назвали області, де у четвер є ймовірність відключень у світло-сірих зонах

У четвер 18 липня є висока ймовірність застосування відключень у світло-сірих зонах графіків світла у Києві та ще 4 областях України.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Київ, Київська область, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: з 05:00 і до кінця доби висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень. Особливий дефіцит електроенергії очікується з 16:00 до 22:00", - йдеться у повідомленні.

У разі змін енергетики додатково повідомлять про це.

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Нагадаємо:

У четвер 18 липня графіки погодинних відключень електроенергії застосовуватимуть протягом усієї доби.

Енергетики розповіли, як працюють черги відключень, хто складає графіки вимкнення світла і відповідає за обмеження та в чому різниця обленерго від "Укренерго".

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Орієнтовно, у 20-х числах липня з ремонтів виведуть частину генерації електрики, що призведе до суттєвого пом'якшення графіків.

Ситуація з доступністю електроенергії полегшиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.

Якщо росіяни повністю припинять обстріли енергетики, то відновити генерацію до наступної весни та літа, щоб усунути дефіцит, цілком реалістично.

Економічна правда.