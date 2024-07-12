Новини 12 липня: напад на тютюновій фабриці, долар перевищив 41 грн

Про велику приватизацію: Уряд затвердив стартові ціни та умови продажу готелю "Україна" та "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії". Стартова ціна "Готель "Україна" визначена - 1,05 млрд грн. Стартова ціна АТ "ОГХК" – 3,9 млрд грн.

Про тютюнову фабрику: Під час обшуків невідомі напали на співробітників поліції та БЕБ.

Про курс долара: Офіційний курс долара вперше в історії перевищив 41 грн і становить 41,04 грн/$.

Про тиск на бізнес: Жодна резонансна справа корупційного тиску на бізнес, яка перебуває на контролі громадського руху "Маніфест 42", не закрита. Тилові силовики продовжують використовувати кримінальні провадження для вимагання хабарів.

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Про ВВП: У червні ВВП України зріс на 1,1% у порівнянні із червнем минулого року: зростання економіки продовжує сповільнюватися – у травні ВВП зріс на 3,7%, у квітні – на 4,3%.

Про кібердіагностику: Дія.Бізнес разом з партнерами запускає програму безоплатної кібердіагностики для бізнесу.

Про світло: У суботу 13 липня графіки погодинних відключень електроенергії застосовуватимуть протягом усієї доби.

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Зазначається, що у Києві, Київській області, Одещині, Донеччині, Дніпропетровщині є висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень з 00:00 до 06:00 і з 19:00 до кінця доби.

Ексклюзив ЕП

Від посміховиська до гіганта за 20 років: як BYD підкорює світовий ринок електромобілів

20 років тому про компанію BYD у світі мало хто знав: її логотип тоді ховався під корпусами мобільних телефонів Nokia і Motorola. Зараз же це автогігант, який захопив китайський ринок електрокарів і кидає виклик конкурентам у США та Європі. Як їй це вдалося?