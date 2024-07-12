Китайські банки, на які розраховував Путін, обмежили продаж юанів російським компаніям

Шанхайська дочка ВТБ і дрібні прикордонні китайські банки, через які Росія і Китай збиралися проводити платежі без зайвих зволікань, обмежили конвертацію рублів у юані.

Про це повідомляє пресслужба The Moscow Times.

В повідомленні йдеться, що ці регіональні банки готові обслуговувати торгівлю з РФ, тому що їм не страшні санкції США: вони не працюють з доларами. Зворотний бік медалі: рублі їм також не потрібні.

Тому вони конвертують рублі у юані не більше, ніж надходить до них на рахунки російських клієнтів-експортерів для переказу в Росію.

Реклама:

Після того, як "ВТБ Шанхай" потрапив під санкції США, його можливості конвертувати рублі в юані різко скоротилися. Через дрібні прикордонні банки проходить значно менше експортних потоків, ніж імпортних, створюється черга на отримання юанів у Китаї.

Зазначається, що через проблеми з розрахунками російський імпорт скоротився в першому півріччі 2024 року на 9% у грошовому вираженні, а у фізичному - ще більше.

В повідомленні додають, що розв'язання проблем обходиться дорого, ціни імпортованих товарів зростають.

Реклама:

Нагадаємо:

Візит Володимира Путіна до Китаю минулого місяця допоміг забезпечити обидві країни платіжними альтернативами для обходу санкцій.

Після введення санкцій США Московська біржа фактично перетворилася на "обмінний пункт", де єдиною ключовою валютою став китайський юань.

Китайські покупці скрапленого газу вимагають знижок на вантажі з Росії навіть від компаній, не занесених до санкційних списків.

Китай з 1 липня посилив експортний контроль над продукцією, яка може використовуватися у військовій промисловості РФ та товарах подвійного призначення.

Російська "дочка" китайського Bank of China з 24 червня призупинила всі операції з банками РФ через американські санкції.