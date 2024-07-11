У Києві та 4 областях відключення світла поширяться на світло-сірі зони графіків

У Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях з 16:00 і до 23:00 відключення світла відбуватимуться й у світло-сірих зонах графіків відключень.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Так, за інформацією від "Укренерго" особливий дефіцит очікується з 16:00 до 23:00.

"Для міста Києва, Київської, Одеської, Дніпропетровської та Донецької області це означає, що відключення світла відбуватиметься також і в світло-сірих зонах графіків", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо:

Енергетики розповіли, як працюють черги відключень, хто складає графіки вимкнення світла і відповідає за обмеження та в чому різниця обленерго від "Укренерго".

Орієнтовно, у 20-х числах липня з ремонтів виведуть частину генерації електрики, що призведе до суттєвого пом'якшення графіків.

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Ситуація з доступністю електроенергії полегшиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.

Якщо росіяни повністю припинять обстріли енергетики, то відновити генерацію до наступної весни та літа, щоб усунути дефіцит, цілком реалістично.

Економічна правда.