11 липня в Україні збільшать обсяги відключень світла з 16:00 до 23:00 

У четвер 11 липня обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. З 16:00 до 23:00 – для компенсації дефіциту енергії в системі будуть задіяні чотири черги відключень, в інші години – три черги.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Причина – значне зростання споживання через аномальну спеку в Україні та Європі на тлі існуючого суттєвого дефіциту енергії в системі, який є наслідком російських терористичних нападів на українську енергетику.

Як йдеться в повідомленні, температура по країні перевищує +30 С.

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За прогнозом Диспетчерського центру "Укренерго", 11 липня на максимумі споживання на 7% перевищує аналогічний вчорашній показник.

Нагадаємо:

У четвер 11 липня графіки відключень світла застосовуватимуть протягом усієї доби.

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Енергетики розповіли, як працюють черги відключень, хто складає графіки вимкнення світла і відповідає за обмеження та в чому різниця обленерго від "Укренерго".

Орієнтовно, у 20-х числах липня з ремонтів виведуть частину генерації електрики, що призведе до суттєвого пом'якшення графіків.

Ситуація з доступністю електроенергії полегшиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.

Якщо росіяни повністю припинять обстріли енергетики, то відновити генерацію до наступної весни та літа, щоб усунути дефіцит, цілком реалістично.

Економічна правда.