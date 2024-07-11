Держенергонагляд поглиблено перевірить застосування графіків відключень: почне з Дніпра 

Держенергонагляд поглиблено перевірить застосування операторами системи розподілу (обленерго) графіків погодинних відключень та справедливого розподілу електроенергії в областях.

Про це повідомив голова Держенергонагляду Руслан Слободян в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Держенергонагляд тримає на постійному контролі питання застосування графіків погодинних відключень. Ми уважно відстежуємо потік звернень громадян щодо несправедливого розподілу. І вже бачимо декілька областей, де, вочевидь, найближчим часом відбудеться поглиблена перевірка.

На місцях буде вивчатись, як саме оператор системи розподілу дотримувався принципу соціальної справедливості під час розподілу електроенергії", – зазначив Руслан Слободян.

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Він зауважив, що наразі Дніпропетровщина в лідерах за кількістю скарг. Вочевидь поглиблена перевірка розпочнеться саме з цієї області, після чого відбудеться ще у 5 – 6 регіонах.

Голова зазначив, що графіки погодинних відключень можуть не дотримуватися через те, що на стабілізаційні відключення припадають аварійні, спричинені, зокрема, спекою.

"Водночас, є обґрунтовані підозри, що деякі оператори системи розподілу (обленерго) не зовсім правильно застосовували графіки погодинних відключень. Це ми ретельно перевіримо. За результатами буде видано відповідні приписи про усунення порушень з рекомендаціями щодо подальшого їх уникнення", – повідомив він.

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Нагадаємо:

Енергетики розповіли, як працюють черги відключень, хто складає графіки вимкнення світла і відповідає за обмеження та в чому різниця обленерго від "Укренерго".

Орієнтовно, у 20-х числах липня з ремонтів виведуть частину генерації електрики, що призведе до суттєвого пом'якшення графіків.

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Якщо росіяни повністю припинять обстріли енергетики, то відновити генерацію до наступної весни та літа, щоб усунути дефіцит, цілком реалістично.

Економічна правда.