Boeing Starliner вивели на орбіту після низки скасованих запусків, але не без проблем

CBS News

Ракета Atlas 5 успішно вивела на орбіту космічний корабель Boeing Starliner для його першого пілотованого польоту, але диспетчери були змушені втрутитися пізніше для усунення витоків гелію в рушійній системі корабля.

Про це повідомляє CBS News.

Starliner був запущений з невеликим, але постійним витоком гелію в конкретному "колекторі" – лініях, що направляють газ під тиском до клапанів, які керують конкретним двигуном.

Пізніше диспетчери польоту виявили ознаки ще двох витоків гелію в різних частинах трубопроводу корабля і вжили заходів для ізоляції уражених ліній. Це зупинило витік, але вивело з ладу шість з 28 реактивних двигунів системи управління в чотирьох рушійних модулях, встановлених на службовому модулі Starliner.

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Керівники місії заявили перед запуском, що були розроблені резервні плани на випадок, якщо початковий витік значно посилиться, а коментатори NASA підкреслили, що командир Starliner Баррі "Бутч" Вілмор і другий пілот Суніта Вільямс не перебувають у небезпеці, і що розробляються плани щодо усунення витоків у міру продовження місії.

Але усунення несправностей зменшило ейфорію, яка настала після бездоганного запуску. Ракета Atlas 5 запалили два твердопаливні прискорювачі, щоб розпочати запланований восьмиденний випробувальний політ.

Через 31 хвилину після зльоту маневровий двигун завершив фазу підйому, вивівши корабель на заплановану орбіту.

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Нагадаємо:

NASA і Boeing знову відклали запуск випробувального польоту космічного корабля CST-100 Starliner, цього разу не пропонуючи нової дати запуску, оскільки роботи з усунення витоку гелію тривають.

Раніше NASA за дві години до старту скасувало перший тестовий запуск пілотованого корабля Starliner компанії Boeing до Міжнародної космічної станції (МКС) через проблему з клапаном випуску кисню.

Американська аерокосмічна компанія Boeing планувала 6 травня ввечері (за східним часом) запустити з мису Канаверал в штаті Флорида першу місію з екіпажем на космічному кораблі Starliner.

NASA і Boeing знову відклали запуск капсули з екіпажем Starliner в пʼятницю 17 травня, надавши їм ще чотири дні для оцінки витоку гелію, перш ніж запустити перших двох астронавтів корабля в космос.

Економічна правда.