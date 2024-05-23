NASA відклала політ Boeing Starliner з екіпажем на невизначений термін

NASA і Boeing знову відклали запуск випробувального польоту космічного корабля CST-100 Starliner, цього разу не пропонуючи нової дати запуску, оскільки роботи з усунення витоку гелію тривають.

Про це пише Space News.

У заяві, опублікованій 21 травня, NASA повідомило, що разом з Boeing і United Launch Alliance не буде здійснювати запланований на 25 травня запуск космічного корабля в рамках місії Crew Flight Test з двома астронавтами NASA на борту. Цей запуск вже кілька разів відкладали через витік гелію в силовій установці космічного корабля.

На відміну від попередніх затримок, NASA не оголошувало нової дати запуску місії.

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"NASA поділиться більш детальною інформацією, як тільки ми матимемо більш чіткий шлях вперед", - заявили в агентстві.

Нагадаємо:

Раніше NASA за дві години до старту скасувало перший тестовий запуск пілотованого корабля Starliner компанії Boeing до Міжнародної космічної станції (МКС) через проблему з клапаном випуску кисню.

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Американська аерокосмічна компанія Boeing планувала 6 травня ввечері (за східним часом) запустити з мису Канаверал в штаті Флорида першу місію з екіпажем на космічному кораблі Starliner.

NASA і Boeing знову відклали запуск капсули з екіпажем Starliner в пʼятницю 17 травня, надавши їм ще чотири дні для оцінки витоку гелію, перш ніж запустити перших двох астронавтів корабля в космос.

Економічна правда