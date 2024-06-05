"Газпром" зможе оговтатись від втрати ринку ЄС не раніше 2035 року – FT

Російський газовий монополіст "Газпром" навряд чи зможе до 2035 року відновити обсяги продажів газу, які він втратив після повномасштабного вторгнення РФ в Україну та санкцій.

Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на звіт, який наприкінці минулого року підготували на замовлення топ-менедменту компанії.

Як зазначає FT, цей звіт "є одним із найвідвертіших свідчень того, як західні санкції, введені у відповідь на війну, завдали шкоди "Газпрому" та енергосектору РФ загалом".

У документі, зокрема, йдеться, що експорт газу до Європи до 2035 року становитиме в середньому 50-75 млрд кубометрів на рік - такий показник ледве сягає третини довоєнного рівня продажів, підкреслює FT.

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Зазначається, що "Газпром" покаладає великі надії на новий трубопровід до Китаю, сподіваючись, що він допоможе компенсувати втрачені обсяги європейського експорту. Але його потужність становитиме лише 50 млрд кубометрів на рік, а ціни в азіатській країні набагато нижчі, ніж у Європі, підкреслюється у звіті.

"Основними наслідками санкцій для "Газпрому" та ПЕК є скорочення обсягів експорту, які відновляться до рівня 2020 року не раніше 2035-го", - наголошується в документі.

"Газпром" зайшов у глухий кут, і вони це чудово розуміють", - сказала у коментарі FT старша наукова співробітниця вашингтонського Інституту світової економіки Петерсона Еліна Рибакова.

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У документі також зазначається, що "Газпрому", аби зберегти своє домінуюче становище на внутрішньому газовому ринку, доведеться використати свою монополію на газотранзитну інфраструктуру та вимагати від Кремля преференцій.

Нагадаємо:

Раніше стало відомо, що російський "Газпром" за 2023 рік отримав чистий збиток у 629 млрд рублів (майже 6,7 млрд дол) порівняно з чистим прибутком у 2022 році в розмірі 1,226 трлн рублів (близько 13 млрд дол).

Переговори Росії та Китаю щодо газопроводу "Сили Сибіру-2" зазнали невдачі через розбіжності у питанні ціни та обсягів поставок газу, оскільки Моква вважає вимоги Пекіна необґрунтованими.

Газопровід "Сила Сибіру 2", який має зʼєднати російські газові родовища з Китаєм затримується у будівництві через продовження перемовин стосовно контракту.

У листопаді 2023 року повідомляли, що "Сила Сибіру-2" просувається вкрай повільно через позицію, яку зайняв Китай.

Економічна правда