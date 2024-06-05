"Газпром" зможе оговтатись від втрати ринку ЄС не раніше 2035 року – FT
Російський газовий монополіст "Газпром" навряд чи зможе до 2035 року відновити обсяги продажів газу, які він втратив після повномасштабного вторгнення РФ в Україну та санкцій.
Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на звіт, який наприкінці минулого року підготували на замовлення топ-менедменту компанії.
Як зазначає FT, цей звіт "є одним із найвідвертіших свідчень того, як західні санкції, введені у відповідь на війну, завдали шкоди "Газпрому" та енергосектору РФ загалом".
У документі, зокрема, йдеться, що експорт газу до Європи до 2035 року становитиме в середньому 50-75 млрд кубометрів на рік - такий показник ледве сягає третини довоєнного рівня продажів, підкреслює FT.
Зазначається, що "Газпром" покаладає великі надії на новий трубопровід до Китаю, сподіваючись, що він допоможе компенсувати втрачені обсяги європейського експорту. Але його потужність становитиме лише 50 млрд кубометрів на рік, а ціни в азіатській країні набагато нижчі, ніж у Європі, підкреслюється у звіті.
"Основними наслідками санкцій для "Газпрому" та ПЕК є скорочення обсягів експорту, які відновляться до рівня 2020 року не раніше 2035-го", - наголошується в документі.
"Газпром" зайшов у глухий кут, і вони це чудово розуміють", - сказала у коментарі FT старша наукова співробітниця вашингтонського Інституту світової економіки Петерсона Еліна Рибакова.
У документі також зазначається, що "Газпрому", аби зберегти своє домінуюче становище на внутрішньому газовому ринку, доведеться використати свою монополію на газотранзитну інфраструктуру та вимагати від Кремля преференцій.
Нагадаємо:
Раніше стало відомо, що російський "Газпром" за 2023 рік отримав чистий збиток у 629 млрд рублів (майже 6,7 млрд дол) порівняно з чистим прибутком у 2022 році в розмірі 1,226 трлн рублів (близько 13 млрд дол).
Переговори Росії та Китаю щодо газопроводу "Сили Сибіру-2" зазнали невдачі через розбіжності у питанні ціни та обсягів поставок газу, оскільки Моква вважає вимоги Пекіна необґрунтованими.
Газопровід "Сила Сибіру 2", який має зʼєднати російські газові родовища з Китаєм затримується у будівництві через продовження перемовин стосовно контракту.
У листопаді 2023 року повідомляли, що "Сила Сибіру-2" просувається вкрай повільно через позицію, яку зайняв Китай.
Економічна правда