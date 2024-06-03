Розбіжності у ціні та обсягів поставок російського газу до Китаю загрожують "Силі Сибіру-2" – FT

Переговори Росії та Китаю щодо газопроводу "Сили Сибіру-2" зазнали невдачі через розбіжності у питанні ціни та обсягів поставок газу, оскільки Моква вважає вимоги Пекіна необґрунтованими.

Про це пише Financial Times з посиланням на власні джерела.

Видання повідомляє, що Китай попросив платити ціну, близьку до російських внутрішніх цін, які сильно субсидуються, і зобов'язується купувати лише невелику частину від запланованої річної потужності газопроводу в 50 млрд кубометрів газу.

Зазначається, що жорстка позиція Пекіна щодо газопроводу "Сила Сибіру-2" підкреслює наскільки вторгнення Росії в Україну зробило Путіна все більш залежним від китайського лідера Сі Цзіньпіна в плані економічної підтримки.

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За словами людей, знайомих з цим питанням, угода щодо трубопроводу була одним з трьох головних прохань, з якими Путін звернувся до Сі під час їхньої зустрічі в Пекіні, поряд з розширенням діяльності китайських банків в Росії і проханням до Китаю проігнорувати мирну конференцію, яку організовує Україна.

Для російського "Газпрому", який минулого року зазнав збитків у 6,9 млрд дол, схвалення проєкту газопроводу дозволило б покращити своє становище.

Хоча Росія наполягає на тому, що вона впевнена в досягненні угоди щодо "Сили Сибіру-2" в найближчому майбутньому, двоє співрозмовників FT розповіли, що глухий кут став причиною того, що Олексій Міллер, виконавчий директор "Газпрому", не приєднався до Путіна під час державного візиту російського лідера до Пекіна минулого місяця.

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Нагадаємо:

Газопровід "Сила Сибіру 2", який має зʼєднати російські газові родовища з Китаєм затримується у будівництві через продовження перемовин стосовно контракту.

У листопаді 2023 року повідомляли, що "Сила Сибіру-2" просувається вкрай повільно через позицію, яку зайняв Китай.

Економічна правда