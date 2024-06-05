За 5 місяців року "Нафтогаз" запустив 36 газових свердловин, третина - високопродуктивні

Нафтогаз

"Нафтогаз" за 5 місяців року запустив вже 36 газових свердловин, 11 з яких - високопродуктивні.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

"За 5 місяців 2024-го запустили 36 нових газових свердловин! 11 із них — високодебітні, тобто дають понад 100 тис. куб. м газу на добу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це на 10% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

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Нагадаємо:

АТ "Укргазвидобування" ввела в експлуатацію дві високодебітні свердловини на одному із найглибших родовищ України, які дають 390 тисяч кубометрів газу на добу: 270 та 120 тисяч кубометрів відповідно.

Минулого року більшість підприємств групи "Нафтогаз" покращили свої фінансові результати щонайменше на 40%.

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"Нафтогаз України" при підготовці до опалювального сезону планує накопичити принаймні 13 млрд кубометрів газу українського видобутку.

Торік "Нафтогаз" запустив 86 нових свердловин, а вже цього року було запущено ще 7 вискоопродуктивних газових свердловин.

Економічна правда.