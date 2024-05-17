Всі розділи
Укр / Рус

"Нафтогаз" з початку року запустив 7 високопродуктивних газових свердловин

П'ятниця, 17 травня 2024, 14:19 - Артур Крижний

Торік "Нафтогаз" запустив 86 нових свердловин, а вже цього року було запущено ще 7 газових свердловин.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Він нагадав, що завдання на 2024 рік для "Нафтогазу" — вийти на видобуток у розмірі близько 15 мільярдів кубів газу.

Нагадаємо:

Реклама:

АТ "Укргазвидобування" ввела в експлуатацію дві високодебітні свердловини на одному із найглибших родовищ України, які дають 390 тисяч кубометрів газу на добу: 270 та 120 тисяч кубометрів відповідно.

Минулого року більшість підприємств  групи "Нафтогаз" покращили свої фінансові результати щонайменше на 40%. 

"Нафтогаз України" при підготовці до опалювального сезону планує накопичити принаймні 13 млрд кубометрів газу українського видобутку.

Реклама:
Нафтогаз енергетика газ видобуток
Реклама:
Матеріали за темою
За квітень "Нафтогаз" сплатив у держбюджет 11,5% від усіх податкових надходжень 15 травня 2024, 15:52
"Укренерго" отримує прибуток – повна звітність; "Нафтогаз" заявляє про 23 мільярди прибутку, але звітності ще немає 14 травня 2024, 16:45
"Відкат реформи корпуправління": Рада зобов'язала "Укрнафту" сплачувати дивіденди безпосередньо до держбюджету 14 травня 2024, 16:34
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті