"Нафтогаз" з початку року запустив 7 високопродуктивних газових свердловин

Торік "Нафтогаз" запустив 86 нових свердловин, а вже цього року було запущено ще 7 газових свердловин.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Він нагадав, що завдання на 2024 рік для "Нафтогазу" — вийти на видобуток у розмірі близько 15 мільярдів кубів газу.

Нагадаємо:

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АТ "Укргазвидобування" ввела в експлуатацію дві високодебітні свердловини на одному із найглибших родовищ України, які дають 390 тисяч кубометрів газу на добу: 270 та 120 тисяч кубометрів відповідно.

Минулого року більшість підприємств групи "Нафтогаз" покращили свої фінансові результати щонайменше на 40%.

"Нафтогаз України" при підготовці до опалювального сезону планує накопичити принаймні 13 млрд кубометрів газу українського видобутку.

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