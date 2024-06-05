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Україна втратила 35 ГВт генерації електроенергії з початку великої війни — FT

Середа, 5 червня 2024, 11:37 - Артур Крижний
 
Sergey Dolzhenko/EPA-EFE/Shutterstock

З початку повномасштабного вторгнення Росія знищила понад половину виробництва електроенергії, генерація Україна впала з 55 до 20 ГВт.

Про це повідомляє газета Financial Times.

"До повномасштабного вторгнення Росії внутрішнє виробництво електроенергії в Україні становило близько 55 ГВт електроенергії, що було одним з найбільших у Європі. Зараз ця потужність виробництва впала нижче 20 ГВт через обстріли та російську окупацію, яка вивела електростанції з ладу", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо:

Раніше повідомляли, Росія вже знищила 9,2 ГВт української генерації.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що наслідки російських атак на енергетику країни довгострокові, і тому економія буде частиною повсякденного життя в наступні роки.

Економічна правда.

енергетика електроенергія Україна війна Росія
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