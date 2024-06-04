Фонд гарантування за місяць припинить виплати вкладникам банку "Аркада"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб планує через 30 днів припинити виплати гарантованих сум вкладникам АТ АКБ "Аркада".

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів.

"З моменту оприлюднення цього оголошення процедура припинення виплат гарантованої суми відшкодування триватиме не більше тридцяти днів, після чого ліквідаційний баланс АТ АКБ "Аркада" буде затверджено, а виплати вкладникам – припинено", - йдеться в повідомленні.

У Фонді гарантування закликають вкладників банку, які ще не отримали відшкодування за своїм вкладом, звернутись до банків-агентів за гарантованою сумою.

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Нагадаємо:

Покупці квартир у будинку №16 у столичному житловому комплексі "Патріотика", який зводив банк "Аркада", доінвестували в цей проєкт 21 мільйон гривень. Будинок ввели в експлуатацію.

Досудове розслідування щодо розкрадання 72 млн грн банку "Аркада" завершено, обвинувальний акт передали до суду.

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У квітні 2022 року Київська міська прокуратура завершила досудове розслідування розкрадання активів банку "Аркада", йдеться про привласнення 72 мільйонів гривень.

Меморандум щодо завершення будівництва об’єктів "Аркади" підписали 7 квітня – будинки "Еврика", "Патріотика" та "Патріотика на озерах" завершить забудовник "Столиця Груп".

Читайте більше у статтях Олександра Колесніченка: Фільчина грамота. Чому меморандум про добудову житла "Аркади" не покладе край проблемі

Будівельний трикутник: як Кличко, громада Києва та Stolitsa Group вирішують проблему "Аркади"

Економічна правда.