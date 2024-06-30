Прокурори зустрілися з Boeing та жертвами катастроф, щоб прийняти рішення про висунення кримінальних звинувачень

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Американські прокурори зустрічаються з представниками Boeing і родичами жертв авіакатастрофи.7 липня крайній термін, коли Міністерство юстиції має прийняти рішення про висунення кримінальних звинувачень авіабудівній компанії

Про це повідомили двоє людей, знайомих з цим питанням, а також з листуванням, з яким ознайомилося агентство Reuters.

За словами одного з джерел, чиновники Міністерства юстиції зустрілися з юристами Boeing у четвер, щоб обговорити висновки уряду про те, що компанія порушила угоду з відомством, укладену в 2021 році. Ця угода, відома як угода про відстрочку судового переслідування (DPA), захистила компанію від кримінального переслідування у зв'язку з двома авіакатастрофами 737 MAX у 2018 і 2019 роках, в яких загинули 346 осіб.

Крім того, за словами другої особи, федеральні прокурори планують зустрітися з членами сімей жертв у неділю, щоб повідомити їм про хід розслідування. Американські чиновники працюють у "стислі терміни", йдеться в електронному листі, надісланому Міністерством юстиції, з яким ознайомилося агентство Reuters.

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Адвокати Boeing з Kirkland & Ellis в четвер представили свою версію чиновникам з офісу заступника генерального прокурора про те, що кримінальне переслідування було б необґрунтованим і що немає необхідності розривати угоду 2021 року, сказав один з співрозмовників.

Такі звернення від компаній, які перебувають під прицілом Мін'юсту, є типовими під час переговорів щодо врегулювання урядового розслідування.

Чиновники хочуть почути думку членів сім'ї, коли вони вирішують, як діяти далі, йдеться в електронному листі. У недільній зустрічі візьмуть участь прокурори з відділу кримінальних справ щодо шахрайства Міністерства юстиції та прокуратури Далласа, йдеться в повідомленні.

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Раніше компанія Boeing заявляла, що "дотримується умов" мирової угоди, і офіційно повідомила прокурорам, що не згодна з висновком, що вона порушила угоду.

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Нагадаємо:

Американські слідчі наклали санкції на компанію Boeing за надання інформації про федеральне розслідування вибуху дверної заглушки, що призвело до утворення величезної діри в літаку Boeing 737 Max 9 компанії Alaska Airlines у січні.

Керівникам компанії Boeing навряд чи будуть пред'явлені кримінальні звинувачення у зв'язку зі смертельними авіакатастрофами у 2018 і 2019 роках, в яких загинули 346 осіб, оскільки термін давності, швидше за все, минув.

У травні Мін'юст США заявив, що компанія Boeing порушила свої зобов'язання за угодою 2021 року, яка захищала авіабудівника від кримінального переслідування за смертельні катастрофи 737 MAX в 2018 і 2019 роках, в яких загинули 346 осіб.

Авіаконцерн Boeing повідомив про перше квартальне падіння доходів за останні сім кварталів. Проте авіабудівник перевершив очікування Уолл-стріт, які були знижені після аварії у січні, яка змусила його сповільнити виробництво своїх найбільш продаваних літаків.

Економічна правда